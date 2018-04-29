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29 апреля 201823:13

Патриарх Кирилл: только религия способна разрушить идеологическую основу радикализма и экстремизма

Прибывший в Албанию с официальным визитом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью местным СМИ заявил, что только религия обладает достаточной аргументацией, способной разрушить идеологическую основу радикализма и экстремизма.

 

"Я думаю, что роль религии в борьбе с радикализмом очень значительная, — подчеркнул он. — Я не вижу никакой другой аргументации, кроме религиозной, которая была бы способна разоружить идеологическую основу радикализма и терроризма".

Как пояснил предстоятель Русской Православной Церкви, если радикалы апеллируют к религиозным истинам и используют религиозные идеи для того, чтобы мотивировать свои экстремистские поступки, то только сама религия может все это опровергнуть, только религиозные организации могут обратиться к своим верующим, чтобы помочь понять им ложность той самой проповеди, которую осуществляют экстремисты, и опасность ее для духовного состояния людей и их физического существования.

Кроме того, Патриарх Кирилл отметил, что Церковь, не вмешиваясь в политику, должна давать честную нравственную оценку тем политическим действиям или политическим деятелям, которые могут навредить людям, для того, чтобы оградить их от духовного и материального ущерба, передает ТАСС. "Религиозное послание направлено на то, чтобы помочь человеку жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей", — подчеркнул предстоятель Русской Православной Церкви.

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