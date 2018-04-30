Новости В мире

Все видео этой рубрики
30 апреля 201800:52

Глава МВД Великобритании покинула свой пост

На фоне скандала вокруг так называемого "поколения Windrush" ушла в отставку глава МВД Великобритании Амбер Радд. Премьер-министр страны Тереза Мэй отставку приняла.

На минувшей неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД страны, свидетельствующие о том, что ведомство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в Соединенное Королевство после Второй мировой войны для возмещения нехватки рабочей силы. В минувшую среду Амбер Радд утверждала, что никаких целевых показателей нет, но уже в пятницу, 27 апреля извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей на количество депортаций из страны, сообщает РИА Новости.

Windrush — название корабля, доставившего 22 июня 1948 года в Великобританию 492 мигранта. Как выяснилось недавно, многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты.

Сейчас

02:12

СМИ: по позициям сирийской армии нанесены ракетные удары

21:25

Макрон и Роухани договорились работать над сохранением иранского соглашения

20:48

Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

20:23

Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

19:59

Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

19:39

Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

18:35

Захарова отказалась ходить к американцам с "синей простыней"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Ким Чен Ын произвел в Южной Корее настоящий фурор

Ким Чен Ын произвел в Южной Корее настоящий фурор

5 часов назад
Глава МВД Великобритании покинула свой пост

Глава МВД Великобритании покинула свой пост

1 час назад
Макрон и Роухани договорились работать над сохранением иранского соглашения

Макрон и Роухани договорились работать над сохранением иранского соглашения

5 часов назад
Трамп сказал все, что он думает о Макроне с Меркель

Трамп сказал все, что он думает о Макроне с Меркель

4 часа назад
Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

5 часов назад
Посольство РФ о "вмешательстве ботов" в британские выборы: это несерьезно

Посольство РФ о "вмешательстве ботов" в британские выборы: это несерьезно

6 часов назад
Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

6 часов назад
Молодые российские ученые создали мощнейшую в мире ударную систему

Молодые российские ученые создали мощнейшую в мире ударную систему

5 часов назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
На Бельгию обрушилась сильнейшая гроза

На Бельгию обрушилась сильнейшая гроза

1 час назад
Президент выпил шампанского с Героями труда

Президент выпил шампанского с Героями труда

5 часов назад
Минобороны РФ показало изрешеченные "новые, хорошие и умные" американские ракеты

Минобороны РФ показало изрешеченные "новые, хорошие и умные" американские ракеты

7 часов назад
Встреча "супергероев": Человек-Макрон приехал к Трампмену

Встреча "супергероев": Человек-Макрон приехал к Трампмену

6 часов назад
"Аэрофлот" уволит стюардессу за Кенигсберг

"Аэрофлот" уволит стюардессу за Кенигсберг

9 часов назад
Мнимая химатака: Запад заинтересовался не доказательствами, а цветом машины

Мнимая химатака: Запад заинтересовался не доказательствами, а цветом машины

6 часов назад
Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

6 часов назад
Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

12 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
Хет-трик Месси принес "Барселоне" чемпионский титул

Хет-трик Месси принес "Барселоне" чемпионский титул

2 часа назад
Дуб Трампа и Макрона забрали на фитосанитарный карантин

Дуб Трампа и Макрона забрали на фитосанитарный карантин

4 часа назад
Стало известно, сколько денег хранят россияне в британских офшорах

Стало известно, сколько денег хранят россияне в британских офшорах

5 часов назад
Блок Меркель сравнили с капризными детьми

Блок Меркель сравнили с капризными детьми

5 часов назад
Финские хоккеисты выиграли юниорский чемпионат мира

Финские хоккеисты выиграли юниорский чемпионат мира

5 часов назад
Пашинян призвал протестующих сделать перерыв и не названивать депутатам

Пашинян призвал протестующих сделать перерыв и не названивать депутатам

6 часов назад
Природные пожары в России поглотили 190 тысяч гектаров

Природные пожары в России поглотили 190 тысяч гектаров

6 часов назад
Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

6 часов назад
Меркель позвала Трампа на родину предков

Меркель позвала Трампа на родину предков

7 часов назад
Детей россиянок из ИГ, получивших пожизненное в Ираке, вывезут в РФ

Детей россиянок из ИГ, получивших пожизненное в Ираке, вывезут в РФ

7 часов назад
Луис Гарсиа Меса Техада умер после трех инфарктов

Луис Гарсиа Меса Техада умер после трех инфарктов

7 часов назад
Клуб из NFL подписал контракт с одноруким футболистом

Клуб из NFL подписал контракт с одноруким футболистом

7 часов назад
Захарова отказалась ходить к американцам с "синей простыней"

Захарова отказалась ходить к американцам с "синей простыней"

7 часов назад
Инцидент в Жуковском: аварийный Ил-38 спас 73-летний пилот

Инцидент в Жуковском: аварийный Ил-38 спас 73-летний пилот

7 часов назад
Первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов" отправилась в большое путешествие

Первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов" отправилась в большое путешествие

8 часов назад
Власти Венеции воюют с туристами, жители - с турникетами

Власти Венеции воюют с туристами, жители - с турникетами

8 часов назад
Захарова о деле Скрипалей: британцы замолчали, а нам есть что рассказать

Захарова о деле Скрипалей: британцы замолчали, а нам есть что рассказать

8 часов назад
Не раскрылся парашют: экстремалы чудом выжили во время прыжка в ХМАО

Не раскрылся парашют: экстремалы чудом выжили во время прыжка в ХМАО

8 часов назад
Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Азербайджана

Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Азербайджана

9 часов назад
Минивэн свалился с путепровода в Мурманской области. Видео

Минивэн свалился с путепровода в Мурманской области. Видео

9 часов назад
Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы

Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы

9 часов назад
Аферисты угрозами заставляют москвичей менять счетчики воды

Аферисты угрозами заставляют москвичей менять счетчики воды

11 часов назад
Порошенко опубликовал рисунок о победе украинцев в Крыму

Порошенко опубликовал рисунок о победе украинцев в Крыму

11 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Украсть голубое топливо

Расследование Эдуарда Петрова. Украсть голубое топливо

18 часов назад
1 032
Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

28.04.2018 12:39
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

27.04.2018 21:57
Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

26.04.2018 16:10
Цены на видеокарты вскоре обрушатся

Цены на видеокарты вскоре обрушатся

12 часов назад
Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

16 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

23 часа назад
244
Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

28.04.2018 14:17
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

28.04.2018 11:17
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

27.04.2018 22:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20