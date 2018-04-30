На Бельгию обрушилась сильнейшая гроза

В минувшее воскресенье по нескольким районам бельгийской Валлонии прошла мощная гроза, причинив немалый урон. Наиболее значительный ущерб нанесен провинции Намюр.

Как сообщает "Интерфакс", пожарным пришлось приложить массу усилий для ликвидации последствий стихийного удара в городах Динан, Флоренна, Филипвиль и Борен. Из-за мощного ливня поднялся уровень в реках, многие дороги и подвальные помещения оказались затопленными. Сильным ветром срывало крыши домов и валило деревья.