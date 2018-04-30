Кубок Стэнли. "Вашингтон" сравнял счет в серии с "Питсбургом"

"Вашингтон Кэпиталз" со счетом 4:1 обыграл "Питсбург Пингвинз" в четвертьфинале Кубка Стэнли. Счет в серии стал 1:1.

"Вашингтон" проиграл первую домашнюю встречу и не имел права проигрывать вторую. Александр Овечкин распечатал ворота "пингвинов" на второй минуте. Для Александра этот гол стал седьмым в текущем розыгрыше. На 15 минуте столичный клуб развил успех – Якуб Врана использовал численное преимущество. В начале второго периода в воротах "Питсбурга" побывала третья шайба. Мог оформить дубль Овечкин, но его бросок отразил вратарь "Пингвинз" Мэтт Мюррей.

Крис Летанг отыграл одну шайбу и вернул матчу интригу. Которая сохранялась вплоть до конца третьего периода, пока Никлас Бекстрем не отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет – 4:1 в пользу "Вашингтона".

Счет в серии сравнялся 1:1. Команды переезжают в Питсбург, где продолжат выяснение отношений 2 мая.