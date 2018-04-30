Авиакатастрофа на западе Австрии унесла жизни двух человек

В воскресенье, 29 апреля, на западе Австрии в результате крушения небольшого самолета погибли два человека.

Трагический инцидент произошел неподалеку от аэропорта города Инсбрук, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, на борту разбившегося мотопланера находились двое граждан Швейцарии. Причина крушения летательного аппарата пока не установлена.