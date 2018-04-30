Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 апреля 201804:00

Кубок Стэнли. "Питсбург" жалуется на судейство.

https://www.sportlobster.com/

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Питсбург Пингвинз" проиграл в гостях "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 1:4 в новом розыгрыше главного трофея НХЛ. При этом у "Питсбурга" возникли серьезные претензии к судейству.

В третьем периоде, при счете 1:3 судьи не засчитали шайбу, заброшенную шведским нападающим "Питсбурга" Патриком Хернквистом, при том что шайба пересекла линию ворот "Кэпиталз". Но арбитры, просмотрев эпизод, гол не засчитали. Эта ошибка могла повлиять на исход встречи.

"Не знаю, что за повторы были у судей, на что они смотрели. Я видел, что это был гол", — приводит "Спорт-Экспресс" слова лидера "пингвинов" Сидни Кросби. Главный тренер "Питсбурга" Майкл Салливан был более дипломатичен. "Думаю, это был стопроцентный гол. Мы это видели так. Поэтому мы вежливо не согласны с решением лиги".

Сейчас

04:05

КНДР переходит на единое с Южной Кореей время

02:12

СМИ: по позициям сирийской армии нанесены ракетные удары

21:25

Макрон и Роухани договорились работать над сохранением иранского соглашения

20:48

Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

20:23

Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

19:59

Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

19:39

Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

СМИ: по позициям сирийской армии нанесены ракетные удары

СМИ: по позициям сирийской армии нанесены ракетные удары

2 часа назад
Ким Чен Ын произвел в Южной Корее настоящий фурор

Ким Чен Ын произвел в Южной Корее настоящий фурор

7 часов назад
Глава МВД Великобритании покинула свой пост

Глава МВД Великобритании покинула свой пост

4 часа назад
Макрон и Роухани договорились работать над сохранением иранского соглашения

Макрон и Роухани договорились работать над сохранением иранского соглашения

7 часов назад
Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

Захарова рассказала о хамских вопросах британских журналистов

8 часов назад
Посольство РФ о "вмешательстве ботов" в британские выборы: это несерьезно

Посольство РФ о "вмешательстве ботов" в британские выборы: это несерьезно

9 часов назад
Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

8 часов назад
Трамп сказал все, что он думает о Макроне с Меркель

Трамп сказал все, что он думает о Макроне с Меркель

7 часов назад
Молодые российские ученые создали мощнейшую в мире ударную систему

Молодые российские ученые создали мощнейшую в мире ударную систему

8 часов назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
На Бельгию обрушилась сильнейшая гроза

На Бельгию обрушилась сильнейшая гроза

4 часа назад
Президент выпил шампанского с Героями труда

Президент выпил шампанского с Героями труда

8 часов назад
Минобороны РФ показало изрешеченные "новые, хорошие и умные" американские ракеты

Минобороны РФ показало изрешеченные "новые, хорошие и умные" американские ракеты

9 часов назад
Встреча "супергероев": Человек-Макрон приехал к Трампмену

Встреча "супергероев": Человек-Макрон приехал к Трампмену

9 часов назад
"Аэрофлот" уволит стюардессу за Кенигсберг

"Аэрофлот" уволит стюардессу за Кенигсберг

12 часов назад
В Москве начался конкурс пианистов под патронажем Дениса Мацуева

В Москве начался конкурс пианистов под патронажем Дениса Мацуева

3 часа назад
Мнимая химатака: Запад заинтересовался не доказательствами, а цветом машины

Мнимая химатака: Запад заинтересовался не доказательствами, а цветом машины

8 часов назад
Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

Туристы, застрявшие в Краснодаре на 16 часов, вылетели в Стамбул

9 часов назад
Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

14 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
КНДР переходит на единое с Южной Кореей время

КНДР переходит на единое с Южной Кореей время

1 час назад
Кубок Стэнли. "Вашингтон" сравнял счет в серии с "Питсбургом"

Кубок Стэнли. "Вашингтон" сравнял счет в серии с "Питсбургом"

3 часа назад
Хет-трик Месси принес "Барселоне" чемпионский титул

Хет-трик Месси принес "Барселоне" чемпионский титул

5 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 29 апреля 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 29 апреля 2018 года

7 часов назад
44
Дуб Трампа и Макрона забрали на фитосанитарный карантин

Дуб Трампа и Макрона забрали на фитосанитарный карантин

7 часов назад
Стало известно, сколько денег хранят россияне в британских офшорах

Стало известно, сколько денег хранят россияне в британских офшорах

8 часов назад
Блок Меркель сравнили с капризными детьми

Блок Меркель сравнили с капризными детьми

8 часов назад
Финские хоккеисты выиграли юниорский чемпионат мира

Финские хоккеисты выиграли юниорский чемпионат мира

8 часов назад
Пашинян призвал протестующих сделать перерыв и не названивать депутатам

Пашинян призвал протестующих сделать перерыв и не названивать депутатам

8 часов назад
Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

9 часов назад
Детей россиянок из ИГ, получивших пожизненное в Ираке, вывезут в РФ

Детей россиянок из ИГ, получивших пожизненное в Ираке, вывезут в РФ

10 часов назад
Клуб из NFL подписал контракт с одноруким футболистом

Клуб из NFL подписал контракт с одноруким футболистом

10 часов назад
Инцидент в Жуковском: аварийный Ил-38 спас 73-летний пилот

Инцидент в Жуковском: аварийный Ил-38 спас 73-летний пилот

10 часов назад
Первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов" отправилась в большое путешествие

Первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов" отправилась в большое путешествие

10 часов назад
Власти Венеции воюют с туристами, жители - с турникетами

Власти Венеции воюют с туристами, жители - с турникетами

11 часов назад
Не раскрылся парашют: экстремалы чудом выжили во время прыжка в ХМАО

Не раскрылся парашют: экстремалы чудом выжили во время прыжка в ХМАО

11 часов назад
Минивэн свалился с путепровода в Мурманской области. Видео

Минивэн свалился с путепровода в Мурманской области. Видео

12 часов назад
Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы

Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы

12 часов назад
Аферисты угрозами заставляют москвичей менять счетчики воды

Аферисты угрозами заставляют москвичей менять счетчики воды

13 часов назад
Порошенко опубликовал рисунок о победе украинцев в Крыму

Порошенко опубликовал рисунок о победе украинцев в Крыму

14 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Украсть голубое топливо

Расследование Эдуарда Петрова. Украсть голубое топливо

21 час назад
1 052
Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

28.04.2018 12:39
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

27.04.2018 21:57
Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

26.04.2018 16:10
Цены на видеокарты вскоре обрушатся

Цены на видеокарты вскоре обрушатся

15 часов назад
Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

18 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

29.04.2018 02:33
246
Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

28.04.2018 14:17
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

28.04.2018 11:17
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

27.04.2018 22:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20