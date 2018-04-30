Кубок Стэнли. "Питсбург" жалуется на судейство.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Питсбург Пингвинз" проиграл в гостях "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 1:4 в новом розыгрыше главного трофея НХЛ. При этом у "Питсбурга" возникли серьезные претензии к судейству.

В третьем периоде, при счете 1:3 судьи не засчитали шайбу, заброшенную шведским нападающим "Питсбурга" Патриком Хернквистом, при том что шайба пересекла линию ворот "Кэпиталз". Но арбитры, просмотрев эпизод, гол не засчитали. Эта ошибка могла повлиять на исход встречи.

"Не знаю, что за повторы были у судей, на что они смотрели. Я видел, что это был гол", — приводит "Спорт-Экспресс" слова лидера "пингвинов" Сидни Кросби. Главный тренер "Питсбурга" Майкл Салливан был более дипломатичен. "Думаю, это был стопроцентный гол. Мы это видели так. Поэтому мы вежливо не согласны с решением лиги".