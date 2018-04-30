КНДР переходит на единое с Южной Кореей время

В соответствии с указом президиума Верховного народного собрания КНДР, с 5 мая текущего года Северная Корее время переводится на 30 минут вперед и будет соответствовать времени Юной Кореи. Ранее предложение о переводе стрелок часов в КНДР было выдвинуто лидером страны Ким Чен Ыном после состоявшегося межкорейского саммита, итогом которого стали договоренности о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве.

Разница во времени между Пхеньяном и Сеулом возникла после того, как 15 августа 2015 года КНДР по случаю годовщины освобождения Кореи от японского господства перевела стрелки часов на полчаса назад, передает РИА Новости.

В 1910 году после аннексии Кореи японцы ввели на Корейском полуострова так называемое "токийское время", и с тех пор Корея находилась в одном часовом поясе со всей Японией. Три года назад КНДР решила поменять ситуацию и вернуть время, которое было в Корее до прихода японцев, в результате чего разница во времени в Северной и Южной Кореях составила 30 минут.

Как сообщалось, на минувшей неделе лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Руководители двух государств наметили планы многочисленных контактов и обменов по разным каналам, и разница во времени вносила бы путаницу при согласовании встреч.