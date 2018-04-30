Удар по европейским байкерам: ЕС грозится обложить пошлинами американские джинсы, виски и мотоциклы

Берлин, Париж и Лондон готовы защищать интересы ЕС от торгово-политических демаршей Вашингтона. Канцлер ФРГ Ангела Мергель провела телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. И по заявлению немецкого кабмина, позиция лидеров по этому вопросу едина.

На пошлины, введенные США в конце марта, которые распространяются на сталь и алюминий – по 25% и 10% соответственно — страны Евросоюза пригрозили "тройной реакцией". Это обращение в ВТО, поддержка европейских производителей и введение таможенных сборов на американские товары.

В частности, на продукты сталелитейной промышленности, виски, мотоциклы "Харлей Дэвидсон" и джинсы, уточняет телеканал "Россия 24". Об этом рассказала еврокоммисар по вопросам торговли Сесилия Мальстрём. Она отметила: если Штаты не откажутся пошлин — Европа немедленно примет все эти ответные меры.