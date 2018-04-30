"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

Режиссерский дебют Данилы Козловского "Тренер" вторые выходные лидирует в кинопрокате по кассовым сборам. По данным портала kinobusiness.com, только за 26-29-е апреля лента собрала 148 с половиной миллионов рублей.

Картина вышла в российский прокат 19 апреля. И за это время фильм собрал в общей сложности 571 миллион рублей. В центре сюжета – судьба футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, роль которого исполняет Козловский. Также в фильме снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева и Ирина Горбачева, напоминает телеканал "Россия 24".

Очевидно, режиссерские способности Данилы Козловского, звездный актерский состав и преддверие Чемпионата Мира по футболу позволили фильму завоевать признание зрителей.