В понедельник в России отмечается День пожарной охраны

Сотрудников и добровольцев службы поздравил Владимир Путин. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, сейчас особенно важно внедрять передовые технологии, улучшать систему профилактики чрезвычайных ситуаций, уделять серьёзное внимание разъяснительной работе, вопросам продвижения ценностей безопасности жизни и бережного отношения к природе. Кроме того, президент поблагодарил ветеранов службы, чей подход к решению задач стал достойным примером для молодежи, сообщает телеканал "Россия 24".