Кубок Стэнли. "Нэшвилл" дожал "Виннипег" в овертайме и сравнял счет в серии

Состоялся второй матч четвертьфинальной серии между "Нэшвилл Предаторз" и "Виннипег Джетс". Победу со счетом 5:4 победу одержали хоккеисты "Нэшвилла". Счет в серии стал равным 1:1.

27 секунд понадобилось "Нэшвиллу", чтобы забросить первую шайбу. Но гости отыгрались, а потом вышли вперед. "Хищники" тоже ответили двумя голами. Основное время завершилось вничью 4:4, причем четвертую шайбу "Виннипег" забросил за минуту до конца третьего периода, заменив вратаря шестым полевым игроком.

Первый дополнительный период не выявил победителя. Только на 86 минуте Кевин Фиала забросил в ворота "Джетс" пятую шайбу, обеспечив "Нэшвиллу" победу 5:4. "Хищники" сравняли счет в серии 1:1. Следующая встреча пройдет 2 мая в Виннипеге.