Руни больше не нужен "Эвертону"

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни летом покинет "Эвертон". Главный тренер Сэм Эллердайс планирует провести реконструкцию состава и планирует избавиться от нескольких футболистов.

Среди тех, кто покинет "Эвертон", окажется и самый титулованный футболист клуба нападающий Уэйн Руни. Сэм Эллердайс считает, что 32-летний Руни уже не в состоянии приносить пользу команде. Кроме того, между тренером и футболистом сложились не самые лучшие отношения. После прихода Эллердайса Руни стал проводить меньше времени на поле. Однажды замена Уэйна вызвала его негодования и, покидая поле, футболист не подал руки тренеру. Контракт Руни с "Эвертоном" рассчитан до мая 2019 года.

Воспитанник "Эвертона" Уэйн Руни отыграл 13 лет в составе "Манчестер Юнайтед", в составе которого выиграл Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Англии. Прошлым летом Руни вернулся в "Эвертон". В текущем сезоне Уэйн сыграл 29 матчей, в которых забил 10 мячей.