В Афганистане гремят взрывы

Сразу несколько взрывов подряд прогремело в понедельник в Афганистане. Так, утром в столице страны Кабуле целью одного из них, осуществленного террористом-смертником, были представители Национального директората безопасности. Жертвами взрыва стали четыре человека, пятеро пострадали, все они мирные жители.

По данным местных СМИ, на востоке страны в провинции Нангархар взорвалась заложенная у дороги мина, в результате чего один полицейские погиб, пять человек, в том числе, заместитель губернатора округа Бесад, получили ранения, передает РИА Новости. Спустя некоторое время в Кабуле был произведен второй взрыв, в результате чего ранения получили несколько журналистов.