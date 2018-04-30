Мария Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на 53-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опустившись сразу на 12 позиций. Причиной столь стремительного падения стала неудачная игра россиянки на турнире в Штутгарте, где она не смогла пробиться во второй круг.

Лучшей представительницей России остается Дарья Касаткина, занимающая 15-е место в рейтинге (2570 очков). В первую сотню попали также Анастасия Павлюченкова (27-е место, 1740 баллов), Светлана Кузнецова (28-е, 1618), Екатерина Макарова (32-е, 1380), Елена Веснина (43-е, 1175), Мария Шарапова (53-е, 1073) и Наталья Вихлянцева (83-е, 764).

В первой десятке все осталось без изменений. Лидирует румынка Симона Халеп, набравшая 8055 очков. На второй позиции датчанка Каролин Возняцки (6790). В тройке лучших находится и испанка Гарбинье Мугуруса (6065), сообщает РИА Новости.