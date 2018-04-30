Никол Пашинян утвержден кандидатом в премьеры Армении

Никол Пашинян, глава парламентской фракции "Елк", официально утвержден в качестве претендента на пост премьера Армении. Об этом сообщил член фракции Эдмон Марукян. Избрание нового главы кабмина должно состояться в парламенте страны 1 мая, передает "Россия 24".

Известно, что Республиканская партия, у которой в заксобрании большинство, пока не выдвинула своего кандидата в премьеры.