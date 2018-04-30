На шахте в Туве произошло обрушение

Обрушение произошло в шахте "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Республики Тува, сообщили в региональном ГУ МЧС. Один шахтер остается под завалами.

На месте инцидента работает 21 человек, среди них 15 спасателей, передает ТАСС.