Россиянин Бондарь завоевал бронзу в прыжках в воду на этапе Мировой серии

Россиянин Александр Бондарь стал обладателем бронзовых медалей в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии, который в эти дни проходит в канадском Монреале. Он набрал 531,15 балла по итогам всех попыток. Победу в соревнованиях одержал китаец Цю Бо с результатом 568,15 балла.

Серебряные медали завоевал его соотечественник Ян Цзянь, набравший 551,40 балла. Еще один представитель России Никита Шлейхер остановился в шаге от призового подиума, заняв четвертое место (475,85).

У женщин, которые соревновались в прыжках в воду с трехметрового трамплина, первое место досталось китаянке Ши Тинмао (381,95 балла). Второй стала еще одна представительница Китая Ван Хань (376,10). В тройке призеров оказалась и канадка Дженнифер Абель, набравшая 364,80 балла, сообщает РИА Новости.