Изображение Салаха на самолете привело к конфликту

Между нападающим английского "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом и Египетской футбольной ассоциацией произошел конфликт. Причиной раздора стало изображение египтянина на самолете EgyptAir, перевозящем футболистов национальной команды.

С критикой в адрес футбольных чиновников Египта выступил агент Салаха Рами Аббас. Он заявил, что Египетская футбольная ассоциация не имела права бесплатно пользоваться изображением главной звезды сборной. После этого представитель Ассоциации назвал поведение Аббаса "непристойным".

Высказался по этому поводу и сам Мохаммед. "Я очень расстроен тем, как обернулся этот вопрос. Думаю, подобные вещи должны решаться более деликатно", — приводит слова футболиста "Спорт-экспресс".

В настоящий момент в конфликт вмешался министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз, который пообещал найти выход из сложившейся ситуации.