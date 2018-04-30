ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле

Ответственность за прогремевшие взрывы в Кабуле взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает РИА Новости. В результате двух взрывов в понедельник утром погибли 25 человек, около 50 получили ранения.

По данным полиции, первый теракт осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второе ЧП случилось в том же районе примерно через 20 минут, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи. Его также осуществил в действие террорист-смертник. В результате второго взрыва, по имеющимся данным, погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства France-Presse.