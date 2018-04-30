В итальянских горах нашли погибшую женщину, возможно, из России

В северо-западной области Валле д`Аоста в Италии, в горном массиве Монте Роза спасатели обнаружили тело женщины. Возможно, это российская туристка, пропавшая 28 апреля, передает ТАСС.

По информации местных СМИ, об исчезновении женщины стало известно накануне, начались ее поиски. Известно, что она собиралась совершить прогулку в высокогорье на снегоступах.

В генеральном консульстве РФ в Милане проверяют сведения о возможном российском гражданстве погибшей.