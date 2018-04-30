СКР начал проверку по факту обрушения на шахте в Туве

Следователи начали доследственную проверку по факту обрушения на шахте в Тандинском районе Республики Тува. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СКР, на место уже выехала следственно-оперативная группа. По последним данным, в результате обрушения на шахте пострадал один человек. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

К месту ЧП направлены дополнительные силы МЧС — 21 человек и 3 единицы техники. Работа на шахте остановлена.

Обрушение в шахте "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Республики Тува произошло в понедельник. На момент ЧПв шахте находились 80 человек, 79 были выведены на поверхность.