Теннисист Рафаэль Надаль остался первой ракеткой мира

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Рафаэль Надаль сохранил первое место. На его счету стало 8770 очков после победы на турнире в Барселоне. Вторую строчку занимает швейцарец Роджер Федерер – 8670 баллов. Третьим идет Александр Зверев из Германии (5195).

Андрей Рублев сохранил 31-ю позицию в рейтинге, являясь лучшим российским теннисистом. Он набрал 1417 очков. 38-е место занимает Карен Хачанов (1255). Следом расположились Даниил Медведев (50-е, 1019), Евгений Донской (88-е, 673) и Михаил Южный (99-е, 620).