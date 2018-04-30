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30 апреля 201810:51

Самолет сел в Минводах из-за курильщика

Global Look Press

В Минеральных Водах совершил непредусмотренную посадку самолет, выполнявший рейс из Москвы в армянский город Гюмри. Виновником стал мужчина, закуривший на борту во время полета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составили в отношении нарушителя административный протокол.

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Самолет сел в Минводах из-за курильщика

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