Самолет сел в Минводах из-за курильщика

В Минеральных Водах совершил непредусмотренную посадку самолет, выполнявший рейс из Москвы в армянский город Гюмри. Виновником стал мужчина, закуривший на борту во время полета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составили в отношении нарушителя административный протокол.