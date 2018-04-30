Эстония намерена говорить с Россией с позиции силы

Таллин планирует строить отношения с Москвой, исходя из позиции силы, заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald. По его словам, Россия использует армию для достижения политических целей, поэтому любой признак колебания Кремль расценит как "слабость, которой следует воспользоваться".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что учения НАТО у российских границ "нацелены на сохранение мира" и не подразумевают агрессию в отношении Москвы.

Помимо этого, Миксер усомнился в непричастности России к делу Скрипаля. Дипломат отметил: "каждый день придумывается новая версия и ситуация становится более запутанной. Это так часто происходит, что трудно поверить в случайность".

Издание также вспоминает, что в 2007 году Эстония подверглась кибератаке, ответственность за которую "может лежать на России", передает РИА Новости.