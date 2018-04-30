Неравнодушный очевидец догнал и задержал вора в Подмосковье. Видео

Неудачная попытка скрыться с места преступления, произошедшего в минувшую субботу, 28 апреля, в деревне Федорцово Сергиево-Посадского района Московской области, попала в объектив регистратора.

Автор видео, находившийся в салоне своего автомобиля, заметил работниц магазина, с криками "вор" преследовавших двух мужчин.

Автомобилист не раздумывая включился в погоню, быстро настиг и задержал одного из злоумышленников. Пойманный преступник безуспешно пытался договориться с очевидцами о том, чтобы они не передавали его полицейским.

Его "напарнику" удалось скрыться, однако через некоторое время его нашли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщают местные СМИ, ранее судимые граждане, приехавшие в Подмосковье из Чебоксар, пытались украсть дорогостоящие продукты питания и алкоголь.