Помпео начал визит в Иорданию

Новый госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Иорданию. Ранее, в ходе своего первого ближневосточного турне, он успел посетить Израиль и Саудовскую Аравию, где говорил в основном о планах США по противодействию иранским властям.

Как напоминает телеканал "Россия 24", в американском Белом доме собираются отказаться от "Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану". Это соглашение ограничивало возможности Тегерана по ведению работ в атомной сфере, а взамен снимало с Ирана экономические и финансовые санкции. Сейчас в Вашингтоне заявляют, что на Иран нужно оказать дополнительное давление.