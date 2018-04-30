Тема:
Ядерная программа Ирана 22 минуты назад
30 апреля 201811:13
Помпео начал визит в Иорданию
Новый госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Иорданию. Ранее, в ходе своего первого ближневосточного турне, он успел посетить Израиль и Саудовскую Аравию, где говорил в основном о планах США по противодействию иранским властям.
Как напоминает телеканал "Россия 24", в американском Белом доме собираются отказаться от "Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану". Это соглашение ограничивало возможности Тегерана по ведению работ в атомной сфере, а взамен снимало с Ирана экономические и финансовые санкции. Сейчас в Вашингтоне заявляют, что на Иран нужно оказать дополнительное давление.
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