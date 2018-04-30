Александр Овечкин: когда мы так играем, нас очень тяжело остановить

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин прокомментировал вторую игру серии между "столичными" и "Питтсбург Пингвинз". Противостояние с "пингвинами" россиянин сравнил с войной, заявив, что все в руках его команды.

"Я считаю, мы провели отличную игру. Все игроки "Вашингтона" вышли, можно сказать, как на войну. Очень важный матч и очень важная победа для нас. Когда мы играем так, нас очень тяжело остановить. Все в наших руках", — цитирует Овечкина РИА Новости.

Напомним, что вторая игра серии между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1. Александр Овечкин стал автором первой шайбы в этой встрече.