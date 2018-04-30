Израиль отказался комментировать удары по Сирии

Представитель пресс-службы израильской армии отказалась комментировать ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о возможной причастности Израиля к ним, передает РИА Новости.

Минувшей ночью военные объекты правительственных сил в сирийских Хаме и Алеппо были атакованы с воздуха. О погибших и раненых информации пока нет.

Как заявил военный источник в правоохранительных органах республики, целью атаки были оружейные склады. В результате нападения возник крупный пожар на складе оружия 47-й бригады сирийской армии, который расположен к востоку от Алеппо.