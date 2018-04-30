Тайник с патронами обнаружили в Донецкой области Украины

Украинские пограничники обнаружили в Донбассе тайник с патронами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины, в земляном тайнике, оборудованном на пустыре вблизи поселка Новотроицкое (это подконтрольная Киеву территория в Донецкой области), хранилось почти три тысячи патронов разных калибров. Тайник располагался неподалеку от жилых домов и автомобильной трассы Мариуполь – Донецк. Обнаруженные патроны переданы саперам для уничтожения.