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Смена власти в Армении 1 час назад

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30 апреля 201812:01

Пашинян пообещал истребить коррупцию

Геодакян Артем /ТАСС

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян пообещал в случае утверждения в должности премьера провести честные и прозрачные парламентские выборы. Выступая в парламенте, он отметил, что "будет истреблена коррупция, будет действовать верховенство закона".

Пашинян не хочет поднимать вопроса о выходе республики из ЕАЭС. При этом он отметил, что в союзе есть проблемы, которые нужно обсуждать.

Тем временем, крупнейшая оппозиционная сила парламента Армении — фракция "Царукян" – решила единогласно проголосовать за Пашиняна, передает ТАСС.

 

Для избрания премьер-министра в парламенте 1 мая необходимы 53 голоса. Оппозиционная фракция "Царукян" имеет 31 голос, фракция "Елк" — 9, фракция "Дашнакцутюн" — 7 голосов. Все они заявили о поддержке кандидатуры Пашиняна. Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов — 58 депутатов.

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