Старейший австралийский ученый решил прибегнуть к эвтаназии

Самый пожилой ученый Австралии — 104-летний Дэвид Гудолл – пройдет в Швейцарии процедуру эвтаназии. Об этом сообщает издание The Australian.

Дело в том, что в австралийском штате Виктория эвтаназия легализована лишь для неизлечимо больных людей. Гудолл не страдает неизлечимой болезнью, но не хочет жить из-за многочисленных недугов, которые сильно повлияли на качество его жизни.

На просьбу ученого об эвтаназии откликнулись в швейцарском Базеле. Активисты собрали для поездки Гудолла 15 тысяч долларов. Уже в мае он должен пройти процедуру.

Гудолл является специалистом в геоботанике и экологической статистике. Он занимает должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте. Два года назад решение руководителей университета отправить ученого в отставку вызвало международный резонанс и было пересмотрено под давлением коллег Гудолла во всем мире, передает РИА Новости.