Горняка, пропавшего на шахте в Туве, надеются спасти

Горняка, который остается под завалом после обрушения на угольной шахте "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, надеются спасти. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, у него при себе есть набор самоспасения, работа шахты остановлена, вентиляция действует в штатном режиме. На месте работают 12 горноспасателей. Кроме того, к шахте выдвинулись два отделения ВГСЧ из соседнего Черногорска (Хакасия) и три единицы техники.

Надежду на спасение горняка, начальника участка, также выразил глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он сообщил, что обвал произошел на глубине 140 метров, и заявил, что для извлечения шахтера принимаются все меры.

Обвал породы на шахте в Туве произошел утром в понедельник. В тот момент под землей находились 80 человек, 79 из них выведены на поверхность. По факту обрушения местное управление СКР проводит проверку.