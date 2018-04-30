Взрыв в Кандагаре: погибли 11 студентов

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской провинции Кандагар. Погибли 11 учащихся медресе, сообщает канал TOLOnews со ссылкой на местные власти. Взрыв прогремел у конвоя зарубежных вооруженных сил.

По данным агентства Пажвак, целью террориста был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". В шесть военнослужащих пострадали, передает РИА Новости.

Ранее два взрыва прогремели в Кабуле. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе 7 журналистов, около 50 ранены. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).