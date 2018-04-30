Появились новые видео уничтожения боевиков, готовивших теракты на майские праздники

В сети размещены новые видеозаписи, сделанные в ходе спецоперации, проходившей 21 апреля в дагестанском Дербенте.

На кадрах запечатлены отдельные этапы ликвидации четырех боевиков, находившихся в доме и оказавших вооруженное сопротивление. Также опубликована запись, сделанная сотрудниками службы наружного наблюдения, снявших преступников за несколько дней до описываемых событий.

Напомним, что ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья на территории Республики Дагестан органами безопасности была получена информация о том, что на территории города

Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно-террористический акт на Первомайские праздники.

Силовики блокировали две группы злоумышленников в разных районах города – на территории частного домовладения и в автомашине на улице. Боевикам предложили сдаться, однако в ответ они открыли огонь из автоматического оружия.

В результате спецоперации девять бандитов были нейтрализованы, один боец спецназа получил легкое ранение.

На месте боестолкновения было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство — бомба на пять килограмм в тротиловом эквиваленте.