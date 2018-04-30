30 апреля 201813:16
Охотник их Татарстана случайно застрелил односельчанина
В Татарстане охотник случайно застрелил односельчанина. Инцидент произошел в лесополосе у села Гремячка.
Как сообщили в полиции, 34-летний житель села Биектау выстрелил из охотничьего ружья в 37-летнего мужчину. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Между тем, еще три несчастных случая произошли в день открытия сезона охоты в Нижнекамском, Бавлинском и Камско-Устьинском районах Татарстана. Раненые охотники госпитализированы, передает "Интерфакс".
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