"Уфа" обыграла "СКА-Хабаровск" и поднялась на шестое место

В рамках 28-го тура чемпионата РФПЛ "Уфа" на своем поле принимала аутсайдера турнира "СКА-Хабаровск". Благодаря победе со счетом 1:0 уфимский клуб вернул себе шестое место в турнирной таблице, опередив по дополнительным показателям тульский "Арсенал".

Теперь у команды Сергея Семака стало 39 очков после 28 игр. Хабаровчане занимают последнее место (16-е), набрав 13 баллов. Победу "Уфе" принес Дмитрий Сысуев, открывший счет уже на 3-й минуте первого тайма. Больше голов зрители в этой встрече не увидели.

30 апреля состоятся еще три встречи 28-го тура российского чемпионата. Московское "Динамо" примет у себя казанский "Рубин". Екатеринбургский "Урал" отправится в гости к грозненскому "Ахмату", а лидер чемпионата московский "Локомотив" сразится на чужом поле с "Краснодаром". Напомним, что в случае победы "железнодорожники" досрочно завоюют золотые медали первенства РФПЛ.