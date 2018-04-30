Путину предложили освободить семьи с детьми от налога на недвижимость

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением освободить от налога на недвижимость все российские семьи с детьми.

Как пояснила сама Волынец, речь идет об освобождении семей с детьми от налога на недвижимость и налога на землю на "одну единицу недвижимого имущества", например, это одна квартира или один дом. Это предложение не распространяется на коммерческую недвижимость, поскольку это предполагает извлечение прибыли.

По ее мнению, семьи, владеющие несколькими квартирами, тоже могли бы получить частичное освобождение от налогов.

Волынец считает, что в рамках поддержки семьи, курс на которую взял глава государства, данная инициатива может быть реализована. "Я уверена в том, что нашу инициативу об освобождении семей с детьми от налога на недвижимость поддержат, — приводит слова Волынец РИА Новости.