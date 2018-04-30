Мун Чжэ Ин: Трамп должен выиграть мирную Нобелевку

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин полагает, что Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за вклад в изменение ситуации на Корейском полуострове.

"Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", — заявил южнокорейский лидер на совещании правительства.

Ранее, 20 апреля, состоялся исторический саммит с участием лидеров двух Корей. Итогом переговоров стали договоренности о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве

В совместном заявлении двух стран говорится, что целью усиления сотрудничества между Пхеньяном и Сеулом также является работа над встречами с участием США и Китая.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американо-северокорейский саммит может состояться через три-четыре недели, передает "Интерфакс".