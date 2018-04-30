Тренер "ПСЖ" Эмери назвал Лигу чемпионов "девушкой "Реала"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери, чья команда уступила мадридскому "Реалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов, сравнил главный клубный турнир в Европе с девушкой, которую необходимо соблазнять постепенно. Напомним, что по окончании нынешнего сезона испанский специалист покинет "ПСЖ".

"Лигу чемпионов нужно соблазнять постепенно, шаг за шагом. Терпение и постоянство – ключ к успеху. Как и с женщиной, за Лигой чемпионов нужно ухаживать постепенно. Сейчас она девушка "Реала" – они выиграли ее трижды за последние четыре года", — приводит слова Эмери Чемпионат.com.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мадридский клуб также претендует на победу. В первой полуфинальной встрече с мюнхенской "Баварией" команда Зинедина Зидана победила со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде.