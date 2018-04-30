Саджид Джавид пообещал обеспечить безопасность британцев

Новый министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид пообещал сделать все, чтобы обеспечить безопасность соотечественников. Об этом он заявил в понедельник у здания МВД вскоре после вступления в должность. Джавид заверил, что понимает, какая это огромная ответственность, и относится к своему назначению со всей серьезностью.

Джавид возглавил МВД Великобритании после ухода в отставку Амбер Радд из-за скандала с "делом поколения Windrush". Говоря об этом, новый министр пообещал, что все, кто пострадал от ошибок государственной системы, воспользуются правом на справедливость.

"Одна из срочных задач — обеспечить справедливое рассмотрение дел членов "поколения Windrush", — подчеркнул Джавид, добавив, что миграционная система должна быть справедливой, а с людьми следует обходиться уважительно.

Скандал вокруг так называемого "поколения Windrush" — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы, — разгорелся в Великобритании на прошлой неделе, напоминает РИА Новости.