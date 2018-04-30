Неудачный спуск прогулочного теплохода на воду в Анапе попал на видео

Теплоход "Горгиппия" едва не перевернулся, когда его спускали на воду при помощи крана – очевидец запечатлел на видео инцидент, произошедший на днях в порту Анапы.

На записи видно, что в процессе спуска судно неожиданно завалилось на бок и начало опускаться вниз, выпрямившись в самый последний момент.

В результате ЧП корабль получил сравнительно небольшие повреждения, отделавшись сломанной мачтой, на которой крепилась антенна.