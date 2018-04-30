Тема:

Ядерная программа Ирана 21 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
30 апреля 201814:20

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить сделку с Ираном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг соглашения по иранской ядерной программе. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Президенты двух стран высказались за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого в июле 2015 года Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия).

По сообщению пресс-службы Кремля, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг СВПД. В ходе беседы обсуждались и другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня.

Накануне Эммануэль Макрон обсудил ситуацию вокруг иранского ядерного соглашения с лидером Ирана Хасаном Роухани. Телефонный разговор глав государств длился больше часа. Согласно заявлению Елисейского дворца, Макрон и Роухани "договорились в ближайшие недели работать над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих". Эммануэль Макрон высказал пожелание о сохранении иранского ядерного соглашения от 2015 года и о начале обсуждения по трем дополнительным темам: контролю ядерной активности после 2025 года, баллистической программе Ирана и ключевым региональным кризисам.

Кремль выступает за сохранение иранской ядерной сделки как основы для дальнейших переговоров по этой проблеме, сообщил на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее по теме

Сейчас

12:34

Взрыв в Кандагаре: погибли 11 студентов

10:51

Самолет сел в Минводах из-за курильщика

09:32

На шахте в Туве произошло обрушение

07:45

В Афганистане гремят взрывы

07:27

На острове Суматра 2 человека пострадали при жесткой посадке самолета

04:05

КНДР переходит на единое с Южной Кореей время

02:12

СМИ: по позициям сирийской армии нанесены ракетные удары

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить сделку с Ираном

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить сделку с Ираном

21 минута назад
Появились новые видео уничтожения боевиков, готовивших теракты на майские праздники

Появились новые видео уничтожения боевиков, готовивших теракты на майские праздники

2 часа назад
Кемеровские мошенники хотят заработать на погибших в "Зимней вишне"

Кемеровские мошенники хотят заработать на погибших в "Зимней вишне"

1 час назад
Взрыв в Кандагаре: погибли 11 студентов

Взрыв в Кандагаре: погибли 11 студентов

1 час назад
Старейший австралийский ученый решил прибегнуть к эвтаназии

Старейший австралийский ученый решил прибегнуть к эвтаназии

2 часа назад
Израиль отказался комментировать удары по Сирии

Израиль отказался комментировать удары по Сирии

3 часа назад
Тайник с патронами обнаружили в Донецкой области Украины

Тайник с патронами обнаружили в Донецкой области Украины

2 часа назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
В итальянских горах нашли погибшую женщину, возможно, из России

В итальянских горах нашли погибшую женщину, возможно, из России

2 часа назад
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

9 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
Саджид Джавид пообещал обеспечить безопасность британцев

Саджид Джавид пообещал обеспечить безопасность британцев

33 минуты назад
Неудачный спуск прогулочного теплохода на воду в Анапе попал на видео

Неудачный спуск прогулочного теплохода на воду в Анапе попал на видео

36 минут назад
Мун Чжэ Ин: Трамп должен выиграть мирную Нобелевку

Мун Чжэ Ин: Трамп должен выиграть мирную Нобелевку

39 минут назад
Тренер "ПСЖ" Эмери назвал Лигу чемпионов "девушкой "Реала"

Тренер "ПСЖ" Эмери назвал Лигу чемпионов "девушкой "Реала"

46 минут назад
Путину предложили освободить семьи с детьми от налога на недвижимость

Путину предложили освободить семьи с детьми от налога на недвижимость

1 час назад
"Уфа" обыграла "СКА-Хабаровск" и поднялась на шестое место

"Уфа" обыграла "СКА-Хабаровск" и поднялась на шестое место

1 час назад
Таксист на полчаса заблокировал машину скорой помощи в Подмосковье. Видео

Таксист на полчаса заблокировал машину скорой помощи в Подмосковье. Видео

1 час назад
Карло Анчелотти сватают в "Зенит" и "Локомотив"

Карло Анчелотти сватают в "Зенит" и "Локомотив"

1 час назад
Горняка, пропавшего на шахте в Туве, надеются спасти

Горняка, пропавшего на шахте в Туве, надеются спасти

2 часа назад
Пашинян пообещал истребить коррупцию

Пашинян пообещал истребить коррупцию

2 часа назад
В Помпеях впервые за 20 лет нашли останки ребенка

В Помпеях впервые за 20 лет нашли останки ребенка

2 часа назад
Экстренную эвакуацию людей после жесткой посадки самолета на Суматре сняли на видео

Экстренную эвакуацию людей после жесткой посадки самолета на Суматре сняли на видео

3 часа назад
Эстония намерена говорить с Россией с позиции силы

Эстония намерена говорить с Россией с позиции силы

3 часа назад
Неравнодушный очевидец догнал и задержал вора в Подмосковье. Видео

Неравнодушный очевидец догнал и задержал вора в Подмосковье. Видео

3 часа назад
Самолет сел в Минводах из-за курильщика

Самолет сел в Минводах из-за курильщика

3 часа назад
Киевские силовики 16 раз нарушили перемирие, погиб мирный житель

Киевские силовики 16 раз нарушили перемирие, погиб мирный житель

3 часа назад
Сезон пыльцы: полезные приложения для аллергиков

Сезон пыльцы: полезные приложения для аллергиков

3 часа назад
В каких городах можно купить квартиру за 1 миллион рублей

В каких городах можно купить квартиру за 1 миллион рублей

4 часа назад
Мария Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге WTA

Мария Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге WTA

5 часов назад
Прибытие царской семьи в Екатеринбург

Прибытие царской семьи в Екатеринбург

8 часов назад
690
Удар по европейским байкерам: ЕС грозится обложить пошлинами американские джинсы, виски и мотоциклы

Удар по европейским байкерам: ЕС грозится обложить пошлинами американские джинсы, виски и мотоциклы

9 часов назад
КНДР переходит на единое с Южной Кореей время

КНДР переходит на единое с Южной Кореей время

10 часов назад
На Бельгию обрушилась сильнейшая гроза

На Бельгию обрушилась сильнейшая гроза

13 часов назад
Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

28.04.2018 12:39
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

27.04.2018 21:57
Видеоигры учат управлению финансами

Видеоигры учат управлению финансами

12 минут назад
Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

29.04.2018 10:30
Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

29.04.2018 02:33
290
Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

28.04.2018 14:17
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

28.04.2018 11:17
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

27.04.2018 22:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20