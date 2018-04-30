Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить сделку с Ираном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг соглашения по иранской ядерной программе. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Президенты двух стран высказались за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого в июле 2015 года Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия).

По сообщению пресс-службы Кремля, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг СВПД. В ходе беседы обсуждались и другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня.

Накануне Эммануэль Макрон обсудил ситуацию вокруг иранского ядерного соглашения с лидером Ирана Хасаном Роухани. Телефонный разговор глав государств длился больше часа. Согласно заявлению Елисейского дворца, Макрон и Роухани "договорились в ближайшие недели работать над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих". Эммануэль Макрон высказал пожелание о сохранении иранского ядерного соглашения от 2015 года и о начале обсуждения по трем дополнительным темам: контролю ядерной активности после 2025 года, баллистической программе Ирана и ключевым региональным кризисам.

Кремль выступает за сохранение иранской ядерной сделки как основы для дальнейших переговоров по этой проблеме, сообщил на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.