Завершена глубоководная укладка первой нитки "Турецкого потока"

Глубоководная укладка морского участка первой нитки "Турецкого потока" у черноморского побережья Турции завершена, сообщили в "Газпроме". По словам главы компании Алексея Миллера, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр газопровода. Это 62 процента от всей его протяженности.

"Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", — заявил Миллер.

Проект "Турецкий поток" реализуется одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море. В Турции в районе населенного пункта Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала.

"Турецкий поток" — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы, передает "Интерфакс".