Эксперт: война Киев ничему не научила

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал силовую операцию Вооруженных сил Украины в Донбассе, которая с 30 апреля называется операцией объединенных сил (ООС).

По его мнению, история этого конфликта Киев ничему не научила. Эксперт напомнил, что ранее происходящее в Донбассе называлось антитеррористическая операция (АТО). Тем не менее, продолжил Дудчак, по сути ничего не меняется.

"Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили, подтвердив тем самым тот факт, что киевская власть не собирается решать мирным путем проблемы Донбасса. Они смотрят на регион как на территорию, которую нужно покорить и подавить силой», — заявил политолог в интервью RT.

По его словам, "призывать Киев одуматься бесперспективно", поскольку это связано с тем, что официальные киевские власти так и не ведут переговоры напрямую с представителями Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 5 апреля, что в мае режим АТО в Донбассе завершится и произойдет смена формата.