Умер владелец сетей re:Store, LEGO и Samsung Георгий Генс

На Камчатке скоропостижно скончался основной акционер группы "Ланит" Георгий Генс. Ему шел 64 год. На Камчатке во время отпуска бизнесмен катался на горных лыжах. По данным медиков, причиной смерти стал тромб.

В группу компаний "Ланит" входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung и LEGO, сообщает "КоммерсантЪ". АО "Ланит" готовит заявление, подтвердил печальную новость о кончине Генса вице-президент, управляющий директор акционерного общества Владимир Грибов.

Георгий Генс был собственником 100% основанной в 1989 году группы "Ланит". Генс входил во вторую сотню богатейших российских предпринимателей. Его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов.

IT-холдинг "Ланит" объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга и разработки софта. В 2016 году "Ланит" в рейтинге крупнейших IT-компаний TAdviser занимал третье место после "Ростеха" и "Национальной компьютерной корпорации". Выручка компании составляла 11,9 миллиардов рублей, при этом чистый убыток был оценен в полтора миллиарда.