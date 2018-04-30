У Ил-38 не сработала ни основная система выпуска шасси, ни аварийная

У самолета Ил-38, аварийно севшего в подмосковном аэропорту Жуковский 28 апреля, не сработали ни основная, ни аварийная системы выпуска переднего шасси. Об этом сообщила агентству ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

По ее словам, предпринятые экипажем меры для выпуска шасси от основной и аварийной системы результатов не дали. После этого командир воздушного судна принял решение выполнить посадку на основные стойки шасси с убранной передней стойкой.

Благодаря опыту и мастерству командира экипажа в результате аварийной посадки никто не пострадал. Сообщалось, что за штурвалом самолета находился заслуженный летчик-испытатель Владимир Иринархов.

Самолет получил незначительные повреждения несиловых элементов планера и обтекателей, рассказала Марковская. Ведется доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.