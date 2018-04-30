Харийс Витолиньш может возглавить омский "Авангард"

Латвийский специалист Харийс Витолиньш, до недавнего времени помогавший Олегу Знарку в сборной России и санкт-петербургском СКА, может начать самостоятельную карьеру в омском "Авангарде". В прошедшем сезоне "ястребов", которые выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина в 1/8 финала, тренировал Герман Титов.

Харийс Витолиньш уже успел поработать в качестве главного тренера. В сезоне-2014/15 он завоевал с московским "Динамо" бронзовые медали чемпионата КХЛ. Теперь же интерес к латвийскому специалисту проявляет омский "Авангард", сообщает Sports.ru.

Ранее появилась информация, что Витолиньш станет помощником Олега Знарка в ЦСКА, если армейский клуб заключит договор с экс-наставником сборной России.