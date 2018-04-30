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Российский Крым 1 час назад
Курортный сезон открыт: в Крыму туристов ждет рекордное тепло
В Крыму уже начался курортный сезон. Несмотря на то что купаться в море пока рановато, температура воздуха практически летняя, даже рекордная. И уже через считанные недели добраться до полуострова можно будет по автомобильной части нового Крымского моста.
Эпоха раннего Средневековья в изумрудной крымской долине. Деревня викингов, где никаких декораций. Жаркие битвы древних воинов без каскадеров — все по-настоящему, так, что от звона мечей уши закладывает.
"И людей много, и день прекрасный, погода отличная, и дети счастливы, все здорово", — делятся впечатлениями отдыхающие.
После таких сражений силы вернет только сытный обед. Крымская кухня с восточным колоритом. Гурманов тоже есть чем удивить. Одних сыров десятки, с самыми разными вкусами. Вместо импортных названий крымские достопримечательности. Ну как здесь устоять?
"Попробовать Крым на вкус — это значит попробовать наши сыры", — утверждает местный сыродел.
Теперь и море по колено, и горы нипочем. А их в Крыму лучше покорять на рассвете, когда с первыми лучами солнца исчезает туман. И весь полуостров как на ладони.
Этот курортный сезон уже бьет все рекорды. На солнце летние плюс 25. Так жарко Крым встречает весну впервые за последние 100 лет. Купаться, конечно, рано, — вода еще не прогрелась. А вот отдыхать самое время. В этом году на полуострове ждут около 10 миллионов туристов.
Путешествие начинается с парома. В Крым по единому билету едут со всей страны.
С одного берега на другой — всего за 15 минут. И это вовсе не мечта. Пассажирские автобусы, в том числе и по единому билету, уже через несколько недель поедут по Крымскому мосту. Дорога на курорты полуострова еще никогда не была такой быстрой.
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