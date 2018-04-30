Бесстрашный миксер и щенок: Рогозин опубликовал фотоответ эстонскому министру

Вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял желание главы МИД Эстонии Свена Миксера говорить с Россией с позиции силы. В своем Twitter он опубликовал картинку, на которой щенок пытается атаковать большую собаку.

Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

Позже Рогозин в ответ на твит журналиста кремлевского пула опубликовал снимок настоящего миксера, намекая на фамилию эстонского дипломата.

Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

Ранее Свен Миксер заявил, что общаться с Россией необходимо с "позиции силы, единства и решимости". Любое колебание, по его словам, Кремль расценит как слабость.