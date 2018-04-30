Катание на танке в Питере: есть пострадавшие

Три человека упали во время катания с реплики танка Т-60 в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Это 32-летний мужчина и двое несовершеннолетних — 10 и 15 лет. Они травмировались. Пострадавшим оказана помощь.

Начата проверка этого происшествия в Приморском районе, сообщает "Интерфакс". Следственный комитет России проверяет наличие разрешительной документации на проведение катаний на модели танка. Инцидент произошел днем 29 апреля.

Дети получили легкие ушибы. Их госпитализации не потребовалось. У пострадавшего мужчины перелом ноги, ушиб грудной клетки. Мужчина попал под гусеницу танка. От более серьезных травм его спасло то, что все происходило на песке.

Организаторы фестиваля "Боевая сталь" разрешили зрителям сесть на броню танка во время демонстрации движения техники на бездорожье. Пострадавшие упали с брони в тот момент, когда танк под управлением 49-летнего танкиста брал горку.

На видео зафиксировано не только падение людей, но и наезд на них техники.

Танк Т-60 – советский легкий танк времен Великой Отечественной войны. Всего на Горьковском автомобильном заводе было выпущено 5920 таких машин. Мощность двигателя — 70 лошадиных сил. Боевая масса – 5,8-6,2 тонны.